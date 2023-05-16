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Учителям из Харьковской и Херсонской областей выплатят задолженную с 2022 года зарплату

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Вторник 16 мая 2023 18:21
Учителям из Харьковской и Херсонской областей выплатят задолженную с 2022 года зарплату Фото: учителям из Харьковской и Херсонской областей выплатят задолженную с 2022 года зарплату (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабмин одобрил распоряжение о погашении задолженности по оплате труда педагогических работников из Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Отметим, что задолженность образовалась к концу 2022 года в местных бюджетах Харьковской и Херсонской областей.

Проект акта разработали при содействии Минреинтеграции в рамках работы Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий. Документ подало на рассмотрение правительства Минобразования.

Так, распоряжение предусматривает осуществление распределения резерва образовательной субвенции между соответствующими местными бюджетами в объеме более 14,5 млн гривен. Это позволит в полном объеме выплатить задолженность по зарплате учителям из Харьковской и Херсонской областей.

Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лесной, что из-за пандемии COVID-19 и полномасштабной войны в области образования возникнет кадровый дефицит.

Кроме того, в МОН рассказали, будут ли проводить выпускные в этом году.

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