Вчительську тисячу отримають не всі. В МОН розповіли, хто залишиться без доплат

З 1 січня 2025 року українських вчителів очікує надбавка до основної заробітної плати. Зокрема, у розмірі 1000 гривень, а у вересні її розмір подвоїться. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.

"Це доплата яка встановлюється з 1 січня 2025 року для усіх вчителів загальної середньої освіти. Незалежно від стажу, незалежно від того, з міста він (вчитель) чи з села. Це щомісячна доплата до заробітної плати вчителя", - зазначив Лісовий.

Разом з тим, щомісячну доплату отримають не всі освітяни. Рішення уряду не пошириться на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, викладачів закладів професійної-технічної та коледжів.

За словами Лісового, МОН вже працює над тим, щоб надбавку одержували всі категорії педагогічних працівників. Однак фінансування цих витрат, міністерство здебільшого покладає на органи місцевого самоврядування.

"Заробітні плати для категорій: педагогів дошкільної освіти, педагогів позашкільної освіти, закладів професійно-технічної освіти і коледжів здебільшого органи місцевого самоврядування виплачують. Нам просто потрібно розробити певні механізми, які дозволять тим громадам, які мають можливості платити більше, дійсно платити більше", - додав Лісовий.