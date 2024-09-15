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Премії вчителям за роботу офлайн і класи в укриттях: як працюють школи у Запоріжжі

Запоріжжя, Неділя 15 вересня 2024 12:30
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Премії вчителям за роботу офлайн і класи в укриттях: як працюють школи у Запоріжжі Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Запорізька область першою в Україні запровадила премії для вчителів, які працюють офлайн. Педагоги отримають доплати 25% до основної зарплати.

Як працюють запорізькі школи в умовах війни - у коментарі РБК-Україна розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Для нас було вкрай важливо відновити освітній процес на території Запорізької області. Виклики, з якими ми зіштовхнулися, це те, що весь освітній процес відбувається в укритті. Виклик те, що ми знаходимося за 20 км від лінії фронту, а деякі і менше. Але на території Запорізької області зараз 50 тисяч учнів, яким потрібно здобувати якісну освіту", - сказав він.

За словами голови ОВА, сьогодні у Запорізькій області 16 тисяч дітей мають можливість приходити на навчання до школи. При цьому, на думку Федорова, потрібно дати стимул вчителям, оскільки вони знаходяться в інших умовах, ніж педагоги у безпечніших регіонах.

"Додатковим стимулом має бути надання додаткової фінансової допомоги. З 1 вересня вони будуть отримувати 25% додатково. Це приблизно від 2 до 2,5 тисяч гривень щомісяця додаткової заробітної плати", - заявив Федоров.

На премії 4,5 тисячі педагогів потрібно близько 60 млн гривень. Їх будуть брати частково з місцевого бюджету та субвенцій на навчання.

За словами Федорова, середня зарплата вчителів, які працюють офлайн, буде 14-15 тисяч гривень плюс премія. Сума буде варіюватися залежно від навантаження та стажу роботи.

Безпека у школах

Діти у запорізьких школах навчають відразу в укриттях. Голова Запорізької ОВА пояснив, що ракета до Запоріжжя летить 40-50 секунд, за цей час діти не встигають спуститися до бомбосховища.

Федоров повідомив, що у Запоріжжі та області 122 школи приймають дітей офлайн та забезпечують освітній процес. Всього на підконтрольній Україні території Запорізької області є близько 250 шкіл. Тобто майже 50% шкіл можуть навчати дітей у звичайному форматі з урахування ситуації з безпекою.

При цьому Федоров додав, що не всі батьки відпускають дітей на очне навчання. Йдеться про близько 70% школярів.

Навчання під час війни

Нагадаємо, що навчання у школах у прифронтових регіонах проводиться онлайн через ситуацію з безпекою та загрозою російських обстрілів. Проте, наприклад, у Харкові обладнали навчальны класи в укриттях, щоб діти змогли повернутися до очного навчання.

Також у Харкові облаштували школи у метро. Вони вже приймають дітей цього навчального року.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що школи в Україні, де це можливо, повинні максимально відновити очне навчання.

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Запорізька область Школа Вчитель Учні
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