Учительскую тысячу получат не все. В МОН рассказали, кто останется без доплат

С января 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную прибавку к заработной плате. Однако не все педагоги смогут получить деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра образования и науки Украины Оксена Лисового в эфире телемарафона.
С 1 января 2025 года украинских учителей ожидает прибавка к основной заработной плате. В частности, в размере 1000 гривен, а в сентябре ее размер удвоится. Эта норма будет действовать до конца военного положения.
"Это доплата, которая устанавливается с 1 января 2025 года для всех учителей общего среднего образования. Независимо от стажа, независимо от того, из города он (учитель) или села. Это ежемесячная доплата к заработной плате учителя", - отметил Лисовой.
Вместе с тем ежемесячную доплату получат не все педагоги. Решение правительства не распространится на воспитателей детских садов, преподавателей профессионально-технических учреждений и колледжей.
По словам Лисового, МОН уже работает над тем, чтобы прибавку получали все категории педагогов. Однако финансирование этих расходов министерство по большей части возлагает на органы местного самоуправления.
"Заработные платы для категорий: педагогов дошкольного образования, педагогов внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей в большинстве своем органы местного самоуправления выплачивают. Нам просто нужно разработать определенные механизмы, которые позволят тем общинам, которые имеют возможности платить больше, действительно платить больше", - добавил Лисовой.
Напомним, на прошлой неделе Кабмин анонсировал новую выплату для учителей. Так, с января 2025 года учителя будут получать дополнительно 1000 гривен, а с сентября - 2000 гривен.
Ранее мы писали, Запорожская область первой в Украине ввела премии для учителей, работающих в автономном режиме. Педагоги получат доплаты 25% к основной зарплате. В частности, сумма будет варьироваться в зависимости от нагрузки и стажа работы.