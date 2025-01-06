"Вчительську тисячу" нараховуватимуть по-новому: скільки грошей отримають педагоги

Міністерство освіти і науки України (МОН) уточнило нові правила нарахування щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці для педагогів, більш відомої як "учительська тисяча". Відтепер розмір цієї доплати залежатиме від обсягу навчального навантаження вчителя.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на лист МОН.
У відомстві зазначають, що доплата для педагогів визначатиметься пропорційно до обсягу виконуваної роботи. Якщо вчитель має навантаження менше, ніж унормована ставка, йому буде нараховано базову суму – 1300 грн (1000 грн "на руки").
Для педагогів, які суміщають декілька посад, наприклад, вчителя та адміністратора або психолога та вчителя, доплата також буде пропорційною. Наприклад, якщо практичний психолог працює на 0,25 ставки, а додатково виконує обов’язки вчителя на 18 годин на тиждень, він отримає 1300 грн за основну посаду та ще 1300 грн за педагогічне навантаження як вчитель.
Згідно з новими правилами, така система дозволить більш справедливо враховувати навантаження вчителів, а також забезпечити їм належну компенсацію за суміщення обов'язків.
Нагадаємо, із січня 2025 року українські педагоги почнуть отримувати щомісячну доплату до заробітної плати. Її розмір становитиме 1000 гривень після сплати податків. Уряд уже розподілив субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень для забезпечення виплат у першому півріччі. З 1 вересня доплата зросте до 2000 гривень "на руки".
Зазначимо, ще у 2023 році міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про заплановане підвищення зарплат вчителям, яке мало відбутися у вересні 2024 року
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