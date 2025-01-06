"Учительскую тысячу" будут начислять по-новому: сколько денег получат педагоги

В ведомстве отмечают, что доплата для педагогов будет определяться пропорционально объему выполняемой работы. Если учитель имеет нагрузку меньше, чем нормированная ставка, ему будет начислена базовая сумма - 1300 грн (1000 грн "на руки").

Для педагогов, которые совмещают несколько должностей, например, учителя и администратора или психолога и учителя, доплата также будет пропорциональной. Например, если практический психолог работает на 0,25 ставки, а дополнительно выполняет обязанности учителя на 18 часов в неделю, он получит 1300 грн за основную должность и еще 1300 грн за педагогическую нагрузку как учитель.

Согласно новым правилам, такая система позволит более справедливо учитывать нагрузку учителей, а также обеспечить им надлежащую компенсацию за совмещение обязанностей.