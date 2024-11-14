Вчиняли підпали й шпигували для ворога. Правоохоронці затримали ще двох зрадників

Що сталось

У Запоріжжі затримано 31-річного наркозалежного, який вже сидів раніше у тюрмі за крадіжки. Після виходу на волю його було завербовано ворогом. За вказівками останніх зрадник підпалив службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техобслуговування після бойових завдань на фронті. Зокрема відслідковував наявність особового складу на місцях дислокації Сил оборони. Його затримали під час спроби підпалу чергового авто.

Фото: правоохоронці затримали ще двох зрадників (t.me/SBUkr)

Другим зрадником виявився 18-річний житель Волині. Він спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу обласного центру.

"Таке завдання він отримав від представника спецслужб РФ, який дистанційно залучив молодика до співпраці через російські Telegram-канали з пошуку "легких" заробітків", - додає СБУ.

Що загрожує

Обидвом зрадникам повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 113 - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб.

Обидвом зрадникам, як й зазначалось вище, загрожує довічне з конфіскацією майна.