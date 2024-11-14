RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Совершали поджоги и шпионили для врага. Правоохранители задержали еще двух предателей

Фото: правоохранители задержали еще двух изменников (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержаны еще два пособника спецслужб Российской Федерации (РФ), которые совершали поджог, а также шпионили для врага в Запорожских и Волынских областях. Обоим грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

В Запорожье задержан 31-летний наркозависимый, который уже сидел ранее в тюрьме за кражи. После выхода на свободу он был завербован врагом. По указаниям последних предатель поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых задач на фронте. В частности отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны. Его задержали при попытке поджога очередного авто. 

 

Фото: правоохранители задержали еще двух изменников (t.me/SBUkr)

Вторым предателем оказался 18-летний житель Волыни. Он сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи областного центра.

"Такое задание он получил от представителя спецслужб РФ, который дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Telegram-каналы по поиску «легких» заработков", - добавляет СБУ. 

Что угрожает

Обоим предателям сообщили о подозрении по: 

  • ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц.

Обоим предателям, как и отмечалось выше, грозит пожизненное с конфискацией имущества

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чернигове задержан агент российской разведки, который совершал поджоги и планировал убийства воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в Украине