Совершали поджоги и шпионили для врага. Правоохранители задержали еще двух предателей

Что произошло

В Запорожье задержан 31-летний наркозависимый, который уже сидел ранее в тюрьме за кражи. После выхода на свободу он был завербован врагом. По указаниям последних предатель поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых задач на фронте. В частности отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны. Его задержали при попытке поджога очередного авто.

Фото: правоохранители задержали еще двух изменников (t.me/SBUkr)

Вторым предателем оказался 18-летний житель Волыни. Он сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи областного центра.

"Такое задание он получил от представителя спецслужб РФ, который дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Telegram-каналы по поиску «легких» заработков", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Обоим предателям сообщили о подозрении по:

ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц.

Обоим предателям, как и отмечалось выше, грозит пожизненное с конфискацией имущества.