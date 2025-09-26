"Вчимося в українців". Рютте заінтригував новими технологіями проти дронів РФ

Країни НАТО розробляють нові технології, щоб знищувати російські дрони. Використовувати для цього дорогі ракети на постійній основі не можна.

Як передає РБК-Україна , про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Bloomberg .

"Не можна нескінченно збивати дрони, які коштують тисячу чи дві тисячі доларів, ракетами за півмільйона чи мільйон. Усі ми швидко розробляємо технології і вчимося в українців", - зазначив Рютте.

Він визнав, що країнам НАТО не вистачає відповідного обладнання "в короткостроковій перспективі". За словами генсека, головна мета - забезпечити, щоб "поряд із більш традиційними способами боротьби, була і технологія перехоплення".

Рютте також зазначив, що сигнали про жорстку відповідь НАТО в разі можливих порушень повітряного простору російськими літаками і дронами постійно звучать неформально.

"Що стосується винищувачів, це не ново. Це погано, має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і якщо буде потрібно - вони можуть вжити крайніх заходів", - додав генсек.