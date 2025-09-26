"Вчимося в українців". Рютте заінтригував новими технологіями проти дронів РФ
Країни НАТО розробляють нові технології, щоб знищувати російські дрони. Використовувати для цього дорогі ракети на постійній основі не можна.
Як передає РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Не можна нескінченно збивати дрони, які коштують тисячу чи дві тисячі доларів, ракетами за півмільйона чи мільйон. Усі ми швидко розробляємо технології і вчимося в українців", - зазначив Рютте.
Він визнав, що країнам НАТО не вистачає відповідного обладнання "в короткостроковій перспективі". За словами генсека, головна мета - забезпечити, щоб "поряд із більш традиційними способами боротьби, була і технологія перехоплення".
Рютте також зазначив, що сигнали про жорстку відповідь НАТО в разі можливих порушень повітряного простору російськими літаками і дронами постійно звучать неформально.
"Що стосується винищувачів, це не ново. Це погано, має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і якщо буде потрібно - вони можуть вжити крайніх заходів", - додав генсек.
Російські дрони в Польщі
Нагадаємо, кілька тижнів тому російські безпілотники без бойової частини вторглися в повітряний простір Польщі. Для знищення дронів у повітря підняли винищувачі країн НАТО.
За інформацією Bild, винищувачі F-35 запускали по російських безпілотниках ракети, вартість яких становить 400 тисяч євро.
Водночас вартість російських "Гербер" - кілька тисяч доларів.