"Учимся у украинцев". Рютте заинтриговал новыми технологиями против дронов РФ

Страны НАТО разрабатывают новые технологии, чтобы уничтожать российские дроны. Использовать для этого дорогие ракеты на постоянной основе нельзя.

Как передает РБК-Украина , об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg .

"Нельзя бесконечно сбивать дроны, которые стоят тысячу или две тысячи долларов, ракетами за полмиллиона или миллион. Все мы быстро разрабатываем технологии и учимся у украинцев", - отметил Рютте.

Он признал, что у стран НАТО не хватает соответствующего оборудования "в краткосрочной перспективе". По словам генсека, главная цель - обеспечить, чтобы "наряду с более традиционными способами борьбы, была и технология перехвата".

Рютте также отметил, что сигналы о жестком ответе НАТО в случае возможных нарушений воздушного пространства российскими самолетами и дронами постоянно звучат неформально.

"Что касается истребителей, это не ново. Это плохо, должно прекратиться, но наши пилоты знают, что делать, и если потребуется - они могут предпринять крайние меры", - добавил генсек.