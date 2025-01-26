Вчимось завчасно: що робити, якщо машину занесло на дорозі

Неприємна ситуація, коли машину розвертає на слизькій дорозі, може закінчитись великими проблемами, а може забутись через хвилину – все залежить від того, наскільки вправно водій відреагував на занос. Як виходити з подібних ситуацій?

Про те, як водієві слід зреагувати на занос автомобіля на слизькій дорозі, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Занос – це коли машина починається рухатись вперед не прямо, а трошки боком. Інакше кажучи, машину заносить, якщо її поздовжня вісь відхиляється від напрямку руху через те, що задок автівки змістився на дорозі вліво або вправо. Небезпека заносу у тому, що якщо не зупинити його розвиток, машину розверне кормою вперед чи закрутить мов дзигу. Так чи інакше це означає втрату керованості і зустріч автомобіля з тим чи іншим об’єктом – іншою машиною, стовпом, кюветом, деревом, бордюром.

Відразу скажемо, що в більшості випадків занос можна виправити одним легким рухом керма – головне, щоб він був точним. Про це і поговоримо.

Чого не варто робити, коли потрапив у занос

Спочатку про те, чого не можна робити – це гальмувати. Цього не можна робити в жодному разі. І тим більше, якщо занос відбувся внаслідок гальмування, треба відразу відпустити педаль гальма. Психологічно це буває важко, але загальмовані колеса залишають машину некерованою.

Що робити, якщо машину заносить

Алгоритм протидії водія заносу залежить від того, який привод має його машина – передній чи задній.

Занос на задньому приводі:

1. Негайно поверніть кермо в бік заносу – на невеликий кут, порядку 10 – 30 градусів.

2. Тут же треба повністю скинути газ – одночасно з поворотом керма.

3. Коли відчуєте, що кут заносу припиняє збільшуватись (зміщення задка вбік припиняється), повертайте кермо в нейтральне, середнє положення. Якщо кермо не вирівняти, занос перекинеться в інший бік – і стане більш небезпечним. Якщо ви все зробили вчасно і більш-менш правильно, то ваша контрдія отримає вигляд короткого, на чверть – третину обороту, ривку кермом в бік заносу і назад.

4. Виконайте останню корекцію – остаточно підправте курс і положення машини на дорозі – і продовжуйте рух.

Занос на передньому приводі:

1. Поверніть кермо в бік заносу, так само на невеликий, порядку 10 – 30 градусів кут.

2. Тут же додайте газу. Буде важко, бо пересічний водій звик в екстремальній ситуації не тиснути на акселератор, а знижувати швидкість. Але саме так, і інакше не можна. Передні ведучі колеса, щойно повернуті вами в потрібному напрямку руху, потягнуть машину вперед і задок стабілізується. Але тут важливо не перестаратись з натисканням акселератора, бо ведучі колеса можуть забуксувати – тобто додавайте газу не дуже різко і не "в підлогу".

3. Коли відчуєте, що занос перестає прогресувати (зсув корми убік припиняється), обертайте кермо знов у середнє положення – щоб не почався занос в інший бік. При правильній реакції на початок заносу ваша контрдія матиме вигляд короткого, на чверть – на третину обороту, руху кермом в бік заносу і назад, в "нейтраль".

4. Остаточно скорегуйте напрямок руху і продовжуйте поїздку.

Електронні помічники і системи безпеки

Взагалі на сучасних авто є кілька систем, які мають допомогти водієві уникати заносу – ABS (антиблокувальна при гальмуванні), ESP (система курсової стійкості, вона ж DSC, ESC, VSC, VSA), TCS (протибуксовочна, вона ж ASR, DTC). Користь від них звісно, є, але за певних умов.

Наприклад, жодна електроніка не врятує, коли водій переходить

межі здорового глузду, наприклад, тримаючи на слизьких (чи ймовірно слизьких) ділянках зависоку швидкість чи надто різко обертаючи в таких умовах кермо.

Відтак, якщо ви помітили, що піктограми спрацювання ABS, ESP тощо на панелі приладів сигналізують вам про їх активацію, тут же знижуйте швидкість, бо дорога насправді слизька і ви їдете на межі аварії.

Коротко

Як можна зрозуміти, виходити з заносу для більш-менш досвідченого водія не так вже складно, але краще таки в нього не потрапляти. Для цього на слизькій дорозі слід тримати розумну швидкість, різко не гальмувати і не прискорюватись, не здійснювати різких рухів кермом. Зазначені заходи безпеки стосуються також умов, коли мокра дорога начебто і не слизька явно, але машина їде в повороті, на дорозі з боковим ухилом, або коли під колесами лівої і правої сторони ви бачите покриття різної якості.