Учимся заранее: что делать, если машину занесло на дороге

Неприятная ситуация, когда машину разворачивает на скользкой дороге, может закончиться большими проблемами, а может забыться через минуту - все зависит от того, насколько ловко водитель отреагировал на занос. Как выходить из подобных ситуаций?

О том, как водителю следует среагировать на занос автомобиля на скользкой дороге, читайте в материале РБК-Украина .

Занос - это когда машина начинает двигаться вперед не прямо, а немного боком. Иначе говоря, машину заносит, если ее продольная ось отклоняется от направления движения из-за того, что задок машины сместился на дороге влево или вправо. Опасность заноса в том, что если не остановить его развитие, машину развернет кормой вперед или закрутит как волчок. Так или иначе это означает потерю управляемости и встречу автомобиля с тем или иным объектом - другой машиной, столбом, кюветом, деревом, бордюром.

Сразу скажем, что в большинстве случаев занос можно исправить одним легким движением руля - главное, чтобы оно было точным. Об этом и поговорим.

Чего не стоит делать, когда попал в занос

Сначала о том, чего нельзя делать - это тормозить. Этого нельзя делать ни в коем случае. И тем более, если занос произошел в результате торможения, надо сразу отпустить педаль тормоза. Психологически это бывает трудно, но заторможенные колеса оставляют машину неуправляемой.

Что делать, если машину заносит

Алгоритм противодействия водителя заносу зависит от того, какой привод имеет его машина - передний или задний.

Занос на заднем приводе:

1. Немедленно поверните руль в сторону заноса - на небольшой угол, порядка 10 - 30 градусов.

2. Тут же надо полностью сбросить газ - одновременно с поворотом руля.

3. Когда почувствуете, что угол заноса прекращает увеличиваться (смещение задка в сторону прекращается), возвращайте руль в нейтральное, среднее положение. Если руль не выровнять, занос перекинется в другую сторону - и станет более опасным. Если вы все сделали вовремя и более-менее правильно, то ваше контрдействие получит вид короткого, на четверть - треть оборота, рывка рулем в сторону заноса и обратно.

4. Выполните последнюю коррекцию - окончательно подправьте курс и положение машины на дороге - и продолжайте движение.

Занос на переднем приводе:

1. Поверните руль в сторону заноса, так же на небольшой, порядка 10 - 30 градусов угол.

2. Тут же прибавьте газа. Будет трудно, ибо рядовой водитель привык в экстремальной ситуации не давить на акселератор, а снижать скорость. Но именно так, и иначе нельзя. Передние ведущие колеса, только повернутые вами в нужном направлении движения, потянут машину вперед и задок стабилизируется. Но здесь важно не переусердствовать с нажатием акселератора, потому что ведущие колеса могут забуксовать - то есть добавляйте газ не очень резко и не "в пол".

3. Когда почувствуете, что занос перестает прогрессировать (смещение кормы в сторону прекращается), вращайте руль снова в среднее положение - чтобы не начался занос в другую сторону. При правильной реакции на начало заноса ваше контрдействие будет иметь вид короткого, на четверть - на треть оборота, движения рулем в сторону заноса и обратно, в "нейтраль".

4. Окончательно скорректируйте направление движения и продолжайте поездку.

Электронные помощники и системы безопасности

Вообще на современных авто есть несколько систем, которые должны помочь водителю избегать заноса - ABS (антиблокировочная при торможении), ESP (система курсовой устойчивости, она же DSC, ESC, VSC, VSA), TCS (противобуксовочная, она же ASR, DTC). Польза от них конечно, есть, но при определенных условиях.

Например, ни одна электроника не спасет, когда водитель переходит

границы здравого смысла, например, держа на скользких (или вероятно скользких) участках слишком высокую скорость или слишком резко вращая в таких условиях руль.

Поэтому, если вы заметили, что пиктограммы срабатывания ABS, ESP и т.д. на панели приборов сигнализируют вам об их активации, тут же снижайте скорость, потому что дорога на самом деле скользкая и вы едете на грани аварии.

Коротко

Как можно понять, выходить из заноса для более-менее опытного водителя не так уж сложно, но лучше таки в него не попадать. Для этого на скользкой дороге следует держать разумную скорость, резко не тормозить и не ускоряться, не совершать резких движений рулем. Указанные меры безопасности касаются также условий, когда мокрая дорога вроде бы и не скользкая явно, но машина едет в повороте, на дороге с боковым уклоном, или когда под колесами левой и правой стороны вы видите покрытие разного качества.