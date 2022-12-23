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Вчилися знищувати десант: у Києві військові провели практичне тренування: відео

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П'ятниця 23 грудня 2022 16:04
Вчилися знищувати десант: у Києві військові провели практичне тренування: відео Фото: вчилися знищувати десант: у Києві військові провели практичне тренування (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві підрозділи 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ провели практичні тренування. Вчилися знищувати ворожий десант та повітряні цілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

"В ході тренування особовий склад удосконалював практичні навички при стрімкій зміні обстановки в зоні виконання завдань за призначенням, а також налагоджував взаємодію із підпорядкованими структурними підрозділами інших складових Сил оборони", - пише Павлюк.

Фото: вчилися знищувати десант: у Києві військові провели практичне тренування (t.me/Pavliuk_KSV)

За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, воїни відпрацьовували тактику знищення десанту й повітряних цілей, у тому ж числі й БПЛА. Також під час тренувань, в умовах наближених до бойових, наші воїни відпрацювали навички з:

  • ведення штурмових дій;
  • зачистки населених пунктів;
  • вогневого ураження противника;
  • форсування водної перешкоди.

"Покращення навичок кожного військовослужбовця - підвищення обороноздатності держави! Тож не плануємо зупинятись", - додає Павлюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Британії також нещодавно показали тренування наших українських героїв. Воїни вчилися відбивати наступ ворога.

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