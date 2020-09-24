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На вчерашних протестах в Беларуси задержали более 360 человек

Автор: РБК-Украина

На протестах в Беларуси 23 сентября после инаугурации президента Александра Лукашенко задержали более 360 человек. Большая часть из них была задержана в Минске.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается, что по всей стране вчера прошло 59 акций протеста, в которых, по данным местного МВД, приняли участие около 5 тысяч человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске - 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", - сообщила Чемоданова.

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Она добавила, что правоохранители принимали необходимые меры по поддержанию порядка и безопасности.

Напомним, накануне в Минске силовики при разгоне протестующих применили перцовый газ. После тайной инаугурации Лукашенко белорусская оппозиция объявила бессрочные протесты.

Европейский союз официально не признал инаугурацию и ожидает проведение в Беларуси новых демократических выборов.

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