Вчера в Украине утонули три человека. Спасатели предупреждают об опасности на "диких" водоемах

В течение 14 мая в Украине достали из водоемов трех утопленников. Один из них - 13-летний подросток.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Смертельные случаи зафиксировали в Винницкой, Николаевской и Киевской областях.
Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется именно на таких "диких" местах отдыха.
Всего с начала мая из воды изъяли уже 43 утопленника, из которых трое детей.
Спасатели напоминают, во время отдыха у воды запрещено:
Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.
Напомним, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.