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Вчора в Україні потонули три людини. Рятувальники попереджають про небезпеку на "диких" водоймах

Автор: Инна Собора

Протягом 14 травня в Україні дістали з водойм трьох потопельників. Один з них - 13-річний підліток.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Смертельні випадки зафіксували у Вінницькій, Миколаївській та Київській областях.

Рятувальники наголошують, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується саме на таких "диких" місцях відпочинку.

Вього з початку травня з води вилучили вже 43 потопельники, з яких троє дітей.

Рятувальники нагадують, під час відпочинку біля води заборонено:

  • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
  • купатися наодинці;
  • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
  • вживати спиртні напої до та під час купання;
  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
  • купання дітей без супроводу дорослих.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.

Нагадаємо, синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.

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