Вчора в Україні потонули три людини. Рятувальники попереджають про небезпеку на "диких" водоймах

Протягом 14 травня в Україні дістали з водойм трьох потопельників. Один з них - 13-річний підліток.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Смертельні випадки зафіксували у Вінницькій, Миколаївській та Київській областях.
Рятувальники наголошують, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується саме на таких "диких" місцях відпочинку.
Вього з початку травня з води вилучили вже 43 потопельники, з яких троє дітей.
Рятувальники нагадують, під час відпочинку біля води заборонено:
Раніше повідомлялося, що в Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.
Нагадаємо, синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.