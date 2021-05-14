На выходные по Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

Так, предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, а также Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей.

"С наступлением теплого периода года, все мы проводим все больше времени на природе. К сожалению, на отдыхе не все люди соблюдают правила поведения в лесу и такое легкомыслие может стать причиной пожара", - отмечают в Укргидрометцентре.

Граждан призывают соблюдать следующие правила: