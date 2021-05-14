На выходные по Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, а также Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей.
"С наступлением теплого периода года, все мы проводим все больше времени на природе. К сожалению, на отдыхе не все люди соблюдают правила поведения в лесу и такое легкомыслие может стать причиной пожара", - отмечают в Укргидрометцентре.
Граждан призывают соблюдать следующие правила:
- при разведении костра необходимо расчистить место, а после отдыха – обязательно потушить его и засыпать землей (или залить водой).
- запрещается разводить костер ближе чем за 50 метров к хвойному и за 25 метров к лиственному лесу. Разведенный очаг нельзя оставлять без присмотра.
- место отдыха после себя нужно убрать, ведь оставленные на солнечной поляне бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
- в случае, если в лесу возникло возгорание, сразу необходимо позвонить по номеру: 101.
- в жаркую погоду в лесу категорически запрещается разводить костры и засорять территорию, это касается и окурков, которые также могут спровоцировать пожар.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.
РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали в восточных областях сегодня потеплеет до +28.