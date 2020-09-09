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Вчера на Донбассе сохранялась "тишина"

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений перемирия не было. По всей линии разграничения соблюдалась тишина.

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Об этом сообщили в штабе ООС.

В то же время, вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 9 сентября, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе 27 июля зафиксировала более 1 тысячи нарушений режима прекращения огня.

Напомним, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего пострадали два украинских бойца. Они оба умерли в больнице.

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