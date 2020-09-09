ОБСЕ зафиксировала более 1 тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия

Фото: патруль ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

Смециальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе 27 июля зафиксировала больше 1 тысячи нарушений режима прекращения огня. Среди них 173 взрыва, два снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, за последние отчетные сутки, в Донецкой области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

В то же время, в Луганской области патруль СММ зафиксировал 50 выстрелов из стрелкового оружия.

Отметим, 6 сентября на Донбассе началось обострение. В результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный Тарас Кубийович. Еще один боец получил ранение в ходе другого обстрела.

Кроме того, на Донбассе 8 сентября подорвались на мине двое украинских военных.

Напомним, в штабе ООС, по состоянию на вечер 8 сентября заявили, что на Донбассе не нарушался режим прекращения огня.