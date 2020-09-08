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Подрыв автомобиля на Донбассе: умер второй раненый военный

Донбасс, Вторник 08 сентября 2020 15:59
Подрыв автомобиля на Донбассе: умер второй раненый военный
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего пострадали два украинских бойца. Они оба умерли в больнице.

Об этом сообщает 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Матрос Волков Руслан Михайлович - огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части А0216. 04.01.2000 года рождения. Умер: 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС", - отмечается в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что от полученных ожогов скончался украинский военнослужащий. Причиной стал подрыв автомобиля.

Отметим, что на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Добавим, что вчера на Донбассе погиб военный Тарас Кубийович

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