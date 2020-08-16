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Вчера на Донбассе не было ни одного обстрела

Автор: Инна Собора

Ни один военный не пострадал

За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина. Нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, накануне Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в шестой с момента начала систематического сбора данных не зафиксировала нарушений на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец ​​и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

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