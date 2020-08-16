Вчора на Донбасі не було жодного обстрілу

Жодний військовий не постраждав
Протягом минулої доби, 15 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.
Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.
Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша. Порушень перемир'я не зафіксовано.
Нагадаємо, напередодні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в шосте з моменту початку систематичного збору даних не зафіксувала порушень на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.
Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.