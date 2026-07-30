Вчені знайшли спосіб дістатися до чорної діри: місія займе 100 років

Чорні діри досі залишаються одними з найбільших загадок сучасної фізики. Щоб отримати нові дані, науковці дедалі частіше пропонують не лише спостерігати за ними здалеку, а й відправити до них космічний апарат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукову роботу Козімо Бамбі з Фуданського університету (Шанхай), опубліковану на сервері препринтів arXiv
Найближчою до нас з відомих людству чорних дір є Gaia BH1, розташована на відстані близько 1 560 світлових років у сузір'ї Змієносця.
Вчені змогли зафіксувати її лише завдяки гравітаційному впливу на зірку-компаньйона. Однак у нашій галактиці можуть існувати мільйони інших, абсолютно невидимих об'єктів.
За оцінками, наведеними у дослідженні, Чумацький Шлях містить близько 100 мільйонів чорних дір зоряної маси:
На такій відстані об'єкт не становить загрози для Сонячної системи, але дає унікальний шанс дослідити його зблизька.
Виявити його пропонують за допомогою випромінювання, яке виникає під час поглинання газу з міжзоряної хмари.
Якщо ціль буде знайдена, звичайні хімічні ракети виявляться безпорадними через так звану "тиранію ракетного рівняння" - політ затягнувся б на тисячі років.
Єдиним реалістичним рішенням вважається сонячне вітрило, яке прискорюється потужним лазером.
Конструкція апарата передбачає два ключові елементи:
Потужний наземний або орбітальний лазер зможе розігнати такий мініатюрний зонд до третини швидкості світла лише за 17 хвилин.
За такої швидкості шлях до чорної діри на відстані 20-25 світлових років займе від 60 до 70 земних років.
Уповільнити апарат при наближенні буде неможливо, тому місія відбудеться у форматі швидкого прольоту. За лічені хвилини зонд має зібрати максимум даних і відправити їх назад на Землю, а це додатково займе ще 20-25 років.
Загалом космічна експедиція триватиме від 80 до 100 років, тобто вона перевищить тривалість кар'єри вчених та інженерів, які її розпочнуть.
Наразі людство ще не володіє необхідними технологіями: грамові чипи все ще не здатні витримувати десятиліття міжзоряного радіаційного впливу, а необхідні надпотужні лазери та вітрила перебувають на стадії теоретичних розробок.
Втім, вчені вважають ці проблеми суто інженерними. Вже зараз формуються міжнародні робочі групи з розробки потрібного обладнання, а влітку 2027 року планується велика міжнародна конференція, присвячена першому польоту до чорної діри.