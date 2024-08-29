Ученые смоделировали "новый Эль-Ниньо": угрожает ли этот климатический феномен человечеству
В результате климатического моделирования исследователи обнаружили новый феномен, похожий на Эль-Ниньо в Тихом океане.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом климатическом феномене и как он может повлиять на нашу планету.
О каком феномене идет речь
Согласно обнародованным в июле 2024 года результатам климатического моделирования, международная команда исследователей обнаружила, что неподалеку от Новой Зеландии и Австралии формируется новый климатический феномен, подобный Эль-Ниньо в Тихом океане.
Он получил название Циркумполярный волновой паттерн Южного полушария номер 4 (Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern) или SST-W4.
Примечательно, что о закономерностях определенного влияния на колебания температуры поверхности моря в этом регионе климатологам было известно еще с 2021 года, однако раньше они не понимали их причин и "принципов работы".
Как SST-W4 может влиять на климат Земли
По словам ученых, климатический феномен SST-W4 похож на Эль-Ниньо - характерное для экваториальной зоны Тихого океана экстремально теплое значение температуры воды и атмосферного давления.
Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 градусов по Цельсию) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 млн квадратных километров. Он оказывает влияние на погодные условия во всем мире и "дает" эффект потепления.
Между тем, SST-W4 может вызвать изменения температуры только в Южном полушарии нашей планеты (этот климатический феномен влияет как на ветры, так и на температуру воды).
В рамках моделирования 300-летних климатических условий на Земле ученые увидели, что "схема работы" SST-W4 начинается с потепления моря вблизи Новой Зеландии и Австралии, после чего происходит формирование "волны температурных изменений" к югу от экватора.
Речь идет о ежегодных колебаниях температуры поверхности воды в период с декабря по февраль, вызванных чередующейся схемой вращения четырех теплых и прохладных зон.
По словам ученых, "волнообразный рисунок выходит из начальной точки в юго-западной субтропической части Тихого океана и путешествует вокруг южного полушария во время сильного ветра".
Карты корреляции аномалий (инфографика: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)
Чем важно это открытие
Ученые определили, что SST-W4 возникает независимо от Эль-Ниньо или любых других известных погодных или климатических систем.
"Это открытие сродни поиску нового переключателя в климате Земли... Оно показывает, что относительно небольшая площадь океана может оказать широкомасштабное влияние на глобальную погоду и климат", - подчеркнул ведущий автор исследования Баладжи Сенапати (исследователь динамики климата в Университете Рединга в Великобритании).
По его словам, теперь эксперты смогут лучше прогнозировать погодные явления к югу от экватора.
"Понимание этой новой системы может значительно улучшить прогноз погоды и климата, особенно в южном полушарии... Это может помочь объяснить изменения климата, которые раньше были непонятными, а также улучшить нашу способность предусматривать экстремальные погодные и климатические явления", - подытожил Сенапати.
Напомним, ранее мы рассказывали, что глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Live Science, Journal of Geophysical Research: Oceans, University of Reading.
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