Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили "красную тревогу": подробности

Ведущие метеорологи и климатологи заявляют, что нашу планету охватил затяжной период аномальной жары. Июнь 2024 года стал официально самым жарким в истории наблюдений, а также 13-м подряд месяцем с рекордно высокими температурами.

РБК-Украина рассказывает, что известно о глобальных температурных рекордах и чем именно обеспокоены ученые.

Глобальные температурные рекорды

Согласно данным Службы климатических изменений Европейского Союза Copernicus, средние глобальные температуры воздуха уже в течение 12 месяцев подряд на около 1,5 градуса по Цельсию выше по сравнению с так называемой доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.).

Июнь 2024 года был признан:

самым жарким за всю историю наблюдений

13-м месяцем подряд с рекордными температурами

Уточняется, что в последний раз такая "полоса ежемесячных рекордов глобальной температуры" была зафиксирована в 2015-2016 годах.

Ежемесячное повышение глобальной температуры поверхности (инфографика: wmo.int/C3S/ECMWF)

Чем обеспокоены исследователи

По словам экспертов, средняя глобальная температура в июне 2024 года составляла 16,66°C, что на 0,14°C выше рекордной температуры прошлого самого теплого июня (в 2023 году).

Исходя из имеющихся данных по глобальным температурным рекордам на протяжении почти 13 месяцев подряд, ученые пришли к выводу, что для планеты этот период является не просто "статистической диковинкой". Речь идет скорее о существенных продолжающихся климатических изменениях на Земле.

По мнению ученых, опасными последствиями таких тенденций могут стать:

экстремальные волны жары в разных регионах

экстремальные осадки и засухи

уменьшение ледникового покрова, морского льда и ледников

ускорение повышения уровня моря и нагрев океана

"Даже если в определенный момент такая специфическая полоса экстремальных ситуаций подойдет к концу, мы будем обязательно наблюдать побитие новых рекордов, ведь климат продолжает теплеть. Это - неизбежно, если мы не прекратим добавлять парниковые газы в атмосферу и океаны", - подчеркнул директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Потенциальные климатические изменения (инфографика: un.org)

Кроме того, исследователи обращают внимание на влияние климатических изменений на океан.

Согласно их данным, глобальная средняя температура поверхности моря в прошлом месяце составила 20,85°C, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в течение июня.

Уточняется, что это - 15-й месяц подряд, когда температура поверхности моря является самой высокой за всю историю наблюдений за соответствующий месяц года.

Аномалии и температуры поверхности моря в июне 2024 года (инфографика: wmo.int/C3S/ECMWF)