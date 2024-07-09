ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили "красную тревогу": подробности

Вторник 09 июля 2024 17:15
UA EN RU
Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили "красную тревогу": подробности Землю накрыл 13-й подряд самый жаркий месяц (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ведущие метеорологи и климатологи заявляют, что нашу планету охватил затяжной период аномальной жары. Июнь 2024 года стал официально самым жарким в истории наблюдений, а также 13-м подряд месяцем с рекордно высокими температурами.

РБК-Украина рассказывает, что известно о глобальных температурных рекордах и чем именно обеспокоены ученые.

Глобальные температурные рекорды

Согласно данным Службы климатических изменений Европейского Союза Copernicus, средние глобальные температуры воздуха уже в течение 12 месяцев подряд на около 1,5 градуса по Цельсию выше по сравнению с так называемой доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.).

Июнь 2024 года был признан:

  • самым жарким за всю историю наблюдений
  • 13-м месяцем подряд с рекордными температурами

Уточняется, что в последний раз такая "полоса ежемесячных рекордов глобальной температуры" была зафиксирована в 2015-2016 годах.

Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили &quot;красную тревогу&quot;: подробности

Ежемесячное повышение глобальной температуры поверхности (инфографика: wmo.int/C3S/ECMWF)

Чем обеспокоены исследователи

По словам экспертов, средняя глобальная температура в июне 2024 года составляла 16,66°C, что на 0,14°C выше рекордной температуры прошлого самого теплого июня (в 2023 году).

Исходя из имеющихся данных по глобальным температурным рекордам на протяжении почти 13 месяцев подряд, ученые пришли к выводу, что для планеты этот период является не просто "статистической диковинкой". Речь идет скорее о существенных продолжающихся климатических изменениях на Земле.

По мнению ученых, опасными последствиями таких тенденций могут стать:

  • экстремальные волны жары в разных регионах
  • экстремальные осадки и засухи
  • уменьшение ледникового покрова, морского льда и ледников
  • ускорение повышения уровня моря и нагрев океана

"Даже если в определенный момент такая специфическая полоса экстремальных ситуаций подойдет к концу, мы будем обязательно наблюдать побитие новых рекордов, ведь климат продолжает теплеть. Это - неизбежно, если мы не прекратим добавлять парниковые газы в атмосферу и океаны", - подчеркнул директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили &quot;красную тревогу&quot;: подробности

Потенциальные климатические изменения (инфографика: un.org)

Кроме того, исследователи обращают внимание на влияние климатических изменений на океан.

Согласно их данным, глобальная средняя температура поверхности моря в прошлом месяце составила 20,85°C, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в течение июня.

Уточняется, что это - 15-й месяц подряд, когда температура поверхности моря является самой высокой за всю историю наблюдений за соответствующий месяц года.

Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили &quot;красную тревогу&quot;: подробностиАномалии и температуры поверхности моря в июне 2024 года (инфографика: wmo.int/C3S/ECMWF)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек и какие регионы пострадали при этом больше всего.

Читайте также о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Copernicus ECMWF в Facebook, Copernicus Climate Change Service ERA5, World Meteorological Organization (WMO), United Nations.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Климатолог Метеоролог
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине