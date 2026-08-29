Вчені шукають мову, якої може не існувати: у чому загадка Фестського диска

Фестський диск, знайдений у 1908 році на Криті, понад століття залишається однією з найбільших загадок світової археології. Вчені пропонують відмовитися від спроб знайти у ньому звичайний алфавіт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у ResearchGate.
На відміну від адміністративних табличок Лінійного письма А, знайдених у палацах мінойської цивілізації, Фестський диск має зовсім іншу природу та логіку створення.
Що бачать вчені?
Відсутність облікового контексту. Його знайшли не в архіві чи робочому кабінеті писарів, а в нижньому напівпідвальному приміщенні, де зазвичай зберігалися культові предмети.
Унікальна техніка. Усі 45 типів символів не надряпані стилусом, а витампувані на вологій глині за допомогою спеціальних печаток. Це забезпечувало чіткість і стабільність знаків, а не швидкість запису.
Спіральна форма. Запис розгортається від краю до центру - це змушує взаємодіяти з предметом фізично - повертати його в руках і повільно слідувати за рухом символів.
Через відсутність аналогів когорта науковців вважала диск містифікацією ХХ століття. Проте детальний аналіз свідчить про його автентичність.
Склад глини повністю відповідає місцевим критським джерелам, а технологія випалу характерна для Бронзової доби. Створення десятків деталізованих печаток для фальсифікації без чіткої вигоди чи зрозумілого тексту не має практичного сенсу.
Окрім того, артефакт повністю відповідає мінойській традиції "виведення з ужитку": ритуальні речі після завершення їхньої ролі часто ховали, захоронювали або залишали у закритих святилищах.
Символи на диску (люди, рослини, зброя, птахи) виконували роль мнемонічних підказок. Вони не передавали звуки мови, а вказували на послідовність дій, ролі учасників або рефрени під час священних піснеспівів.
Спіральна форма артефакту перегукується зі зміїною символікою, яка була центральною у хтонічних культах мінойського Криту.
Форма диска нагадує портативний лабіринт, де рух від периферії до центру символізує занурення у ритуал і трансформацію.
Науковці наголошують: після занепаду мінойської цивілізації та втрати ритуальної практики диск втратив своє значення, перетворившись на артефакт минулого.