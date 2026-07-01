Вчені розкрили 40-річну помилку: в Антарктиді жили гігантські динозаври

Помилка експедиції 1985 року та сенсаційне перевідкриття

Геолог Майк Томсон знайшов загадкову кістку під час картографування скельних шарів на острові Джеймса Росса, розташованому у південно-східній частині Антарктичного півострова.

Тоді науковці збирали рештки морських тварин, щоб встановити вік гірських порід, тому знахідку автоматично класифікували як частину скелета водного ящера, запакували у коробку і відправили до сховища.

Ситуація змінилася, коли палеонтолог Марк Еванс звернув увагу на нетипову форму хребця та запідозрив помилку.

Як науковці встановили істину:

Порівняльний аналіз. Дослідники детально вивчили геометрію кістки та зіставили її з відомими зразками скелетів динозаврів.

Перший у своєму роді. Аналіз підтвердив, що це хребець зауропода з групи титанозаврів. Це офіційно перша знахідка решток динозавра на території Антарктиди в історії науки.

Оцінка розмірів. Хоча скам'янілість є неповною, вчені визначили, що цей конкретний екземпляр був відносно невеликим для свого виду - близько 6 метрів завдовжки. Наразі невідомо, чи це була молода особина чи дорослий представник карликового виду.

Скам’янілість належить до групи динозаврів титанозаврів (фото: BAS)

Зелена Антарктида: як гіганти мігрували планетою

Сьогодні Антарктида асоціюється з екстремальним холодом та товстими крижаними щитами, через які вкрай важко шукати скам'янілості.

Проте 70 мільйонів років тому континент виглядав зовсім інакше: там панував теплий клімат без льоду, а сушу вкривали густі субтропічні дощові ліси, які забезпечували їжею різноманітних рослиноїдних гігантів.

Ця знахідка допомогла палеонтологам розгадати логістику розселення довгошиїх ящерів на тогочасній мапі світу.

Новий погляд на географію ери динозаврів:

Оминаючи Австралію. Раніше рештки титанозаврів знаходили у Південній Америці та Новій Зеландії, однак їх ніколи не виявляли в Австралії. Це створювало еволюційну загадку.

Континентальний міст. Мільйони років тому через рух материків стародавній континент Зеландія (сучасна Нова Зеландія) та південний край Південної Америки були географічно близькими до Антарктичного півострова.

Маршрут міграції. Підтвердження присутності титанозаврів в Антарктиді доводить, що ці довгошиї травоїдні велетні змогли мігрувати з Південної Америки до Нової Зеландії напряму через Антарктиду, повністю оминувши австралійські території.