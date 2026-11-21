Вчені з’ясували, що важливі для виживання організму гени не захищені від шкідливих мутацій краще за інші. Нове дослідження спростувало поширене припущення, що еволюція допомагає таким генам уникати змін, які можуть порушити їхню роботу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому віснику PLOS Biology .

Ілюзія захищених генів та "примарні мутації"

Дослідники Софія Радріццані та професор Лоренс Херст вивчили спонтанні мутації у бактерій Escherichia coli (кишкова паличка) та Saccharomyces cerevisiae (пекарські дріжджі).

Вчені зазначають, що раніше думка про захищеність важливих генів виникала через природний відбір:

Коли мутація відбувалася у важливому гені, організм часто гинув або страждав.

Такі мутації швидко зникали разом із носіями ще до того, як вчені встигали їх проаналізувати (автори називають це "примарними мутаціями").

Щоб уникнути цього ефекту, команда використала дані експериментів з накопичення мутацій, які мінімізували вплив природного відбору.

Отримані дані підтвердили, що ключові гени не мають нижчої частоти мутацій. Крім того, на частоту мутування не впливала ні кількість виробленого білка, ні те, як ген еволюціонував тисячоліттями.

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Удар по класичній теорії еволюції?

Відкриття зачіпає фундаментальну дискусію про еволюцію, що триває з 1972 року.

Існувала гіпотеза, ніби важливі гени мутують повільніше, а гени, що допомагають адаптуватися (наприклад, стійкість до антибіотиків), - швидше.

Проте зменшення частоти мутацій окремих генів дало б надто малу користь, тому природний відбір навряд чи зміг би підтримати таку систему захисту.

Водночас дослідники виявили іншу закономірність: гени, які копіюються пізніше під час реплікації ДНК (створення копій або самовідтворення - прим. ред.), мутують дещо частіше.

Це, вважають дослідники, свідчить про те, що на частоту мутацій впливають суто фізичні особливості геному, а не "турбота" еволюції про важливість конкретних ділянок ДНК.