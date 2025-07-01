Вчені назвали ідеальне "віконце" для сну, щоб уникнути передчасної смерті

Науковці виявили прямий зв'язок між тривалістю сну та смертністю, і попереджають, що існує лише двочасовий проміжок, в який кожен має засинати, щоб уникнути несприятливих наслідків для здоров'я.

То ж коли саме треба лягати в ліжко, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження Springer Nature.

Що показало дослідження про сон?

Експерти з Університету Земмельвейса в Угорщині проаналізували майже 80 попередніх досліджень сну, які охоплювали понад два мільйони людей. Вони виявили, що сон більше дев'яти годин на добу пов'язаний з "на 34% вищим ризиком смертності". Водночас, сон менше семи годин на добу підвищував ризик смертності на 14%.

Це двочасове "віконце" для якісного сну відповідає рекомендаціям Національної служби охорони здоров'я (NHS) для здорових дорослих, хоча вони зазначають, що точна кількість необхідного сну залежить від особистих обставин, таких як вік та інші фактори здоров'я.

Дослідники пояснили, що довший сон може бути пов'язаний зі смертю, оскільки тривалі періоди сну можуть бути ознакою прихованих проблем зі здоров'ям. Наприклад, недіагностоване захворювання серця може викликати постійну втому, якщо його не лікувати.

Було встановлено, що жінки, які спали понад дев'ять годин, мали ще вищий ризик смертності 41% - порівняно з тими, хто спав нормальну кількість годин. Дослідники підкреслили, що сон від семи до восьми годин є оптимальним діапазоном для підтримки здоров'я.

Проте, порівнюючи дослідження довгого та короткого сну, вчені виявили певну мінливість у тих, що були зосереджені на довгому сні. Це свідчить про те, що вплив тривалого сну на ризик смертності є більш суперечливим за величиною та, можливо, напрямком у різних дослідженнях.

Надалі експерти рекомендували майбутнім дослідженням вивчити зв'язок між тривалістю сну та конкретними причинами смерті. Це може допомогти "краще зрозуміти, як навіть незначні відхилення від оптимальної тривалості сну впливають на результати здоров'я".

Важливість якісного сну та ознаки розладів

Якісний сон щоночі є життєво важливим для підтримки багатьох функцій організму, від психічного здоров'я до рівня фізичної енергії та підтримки мозку у відмінному стані.

Деякі люди можуть бути від природи чутливими до сну або мати труднощі із засинанням чи періодичним пробудженням. Однак, якщо це стає постійним, це може свідчити про розлад сну, що ховається за вашими симптомами.

Симптоми розладу сну: