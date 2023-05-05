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Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях

Фото: розробляють дрон для перевірки електромереж під землею (SEGULA Technologies)
Автор: Максим Шушко

Через трагедію, яка трапилася у 2018 році в США, коли майже 150 робітників загинули під час перевірки тунелів, іспанське відділення французької компанії SEGULA Technologies розробляє прототип дрона, який зможе проводити автономні перевірки на лініях електропередач під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Segula Technologies.

Роботи в тунелях є небезпечними через низькі концентрації кисню, велику кількість шкідливих газів, високі температури тощо. Щоб запобігти ризику технічного персоналу розробляють безпілотник, який зможе записувати RGB- і термографічне відео та збирати інформацію про стан навколишнього середовища підземних тунелей за допомогою бортових датчиків. Таким чином, технічні спеціалісти з візуального огляду зможуть виконувати свою роботу, не спускаючись під землю, уникаючи небезпек.

Термографічна камера зможе виявити потенційно пошкоджені гарячі точки на кабелях, а RGB-камера зможе перевірити наявність несправностей (розривів або тріщин) у кабелях, які могли перегрітися.

Проект реалізується за участю Центру перспективних аерокосмічних технологій та фінансується Міністерством науки та інновацій Іспанії.

Нагадаємо, Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту.

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