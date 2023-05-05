Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях

Роботи в тунелях є небезпечними через низькі концентрації кисню, велику кількість шкідливих газів, високі температури тощо. Щоб запобігти ризику технічного персоналу розробляють безпілотник, який зможе записувати RGB- і термографічне відео та збирати інформацію про стан навколишнього середовища підземних тунелей за допомогою бортових датчиків. Таким чином, технічні спеціалісти з візуального огляду зможуть виконувати свою роботу, не спускаючись під землю, уникаючи небезпек.

Термографічна камера зможе виявити потенційно пошкоджені гарячі точки на кабелях, а RGB-камера зможе перевірити наявність несправностей (розривів або тріщин) у кабелях, які могли перегрітися.

Проект реалізується за участю Центру перспективних аерокосмічних технологій та фінансується Міністерством науки та інновацій Іспанії.