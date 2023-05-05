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Ученые научили дроны контролировать состояние электросетей в туннелях

Фото: разрабатывают дрон для проверки электросетей под землей (SEGULA Technologies)
Автор: Максим Шушко

Из-за случившейся в 2018 году в США трагедии, когда почти 150 рабочих погибли во время проверки тоннелей, испанское отделение французской компании SEGULA Technologies разрабатывает прототип дрона, который сможет проводить автономные проверки на линиях электропередач под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Segula Technologies.

Работы в туннелях опасны из-за низких концентраций кислорода, большого количества вредных газов, высоких температур и т.д. Чтобы предотвратить риск технического персонала, разрабатывают беспилотник, который сможет записывать RGB- и термографическое видео и собирать информацию о состоянии окружающей среды подземных тоннелей с помощью бортовых датчиков. Таким образом, технические специалисты по визуальному осмотру смогут выполнять свою работу, не спускаясь под землю, избегая опасностей.

Термографическая камера сможет обнаружить потенциально поврежденные горячие точки на кабелях, а RGB-камера сможет проверить наличие неисправностей (разрывов или трещин) в перегревшихся кабелях.

Проект реализуется с участием Центра перспективных аэрокосмических технологий и финансируется Министерством науки и инноваций Испании.

Напомним, Европарламент планирует ввести жесткие требования по использованию искусственного интеллекта.

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