Ученые научили дроны контролировать состояние электросетей в туннелях

Работы в туннелях опасны из-за низких концентраций кислорода, большого количества вредных газов, высоких температур и т.д. Чтобы предотвратить риск технического персонала, разрабатывают беспилотник, который сможет записывать RGB- и термографическое видео и собирать информацию о состоянии окружающей среды подземных тоннелей с помощью бортовых датчиков. Таким образом, технические специалисты по визуальному осмотру смогут выполнять свою работу, не спускаясь под землю, избегая опасностей.

Термографическая камера сможет обнаружить потенциально поврежденные горячие точки на кабелях, а RGB-камера сможет проверить наличие неисправностей (разрывов или трещин) в перегревшихся кабелях.

Проект реализуется с участием Центра перспективных аэрокосмических технологий и финансируется Министерством науки и инноваций Испании.