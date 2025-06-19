Вчені б’ють на сполох: рівень Світового океану зростає вдвічі швидше, ніж 100 років тому

Нове дослідження, присвячене зміні клімату у 2020-х роках, засвідчило: всі 10 ключових показників змінюються у неправильному напрямку, більшість із них - дуже стрімко. Зокрема, рівень Світового океану піднімається вдвічі швидше, ніж у минулому столітті.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію News Sky.
Висновки авторів назвали "безпрецедентними", хоча вони й не стали несподіванкою з огляду на те, що рівень викидів парникових газів у світі залишається рекордно високим.
"Ми спостерігаємо чітку й послідовну тенденцію до погіршення ситуації", - зазначив провідний автор дослідження, професор Пірс Форстер.
Утім, темпи зростання викидів почали сповільнюватися. Це, на думку дослідників, може свідчити про наближення їхнього піка.
Згідно з новими даними, від 2019 року рівень моря підвищується в середньому на 4,3 мм на рік. Це вдвічі швидше, ніж на початку ХХ століття, коли середній показник становив 1,8 мм на рік.
Хоча така динаміка й вражає, вона цілком відповідає науковим очікуванням. Потепління атмосфери спричиняє танення льодовиків, які стікають у море, а також розширення об’єму океанської води внаслідок її нагрівання.
У Великій Британії підвищення рівня моря створює ризики затоплення узбережжя, обвалів скель і руйнування будівель. За оцінками, впродовж наступних 50 років в Англії під загрозою берегової ерозії можуть опинитися близько 100 тисяч об’єктів нерухомості.
"Тривожним є те, що підвищення рівня моря, спричинене зміною клімату, відбувається досить повільно - а отже, вже зараз ми забезпечили подальше його зростання у найближчі роки й десятиліття", - заявила Д-р Еймі Сленген з Королівського нідерландського інституту морських досліджень NIOZ.
Зараз Велика Британія інвестує 7,9 мільярда фунтів стерлінгів у захист від повеней для посилення стійкості та захисту тисяч будинків, малого бізнесу й критичної інфраструктури від ризиків, що зростають.
Тим часом обсяг парникових газів, який людство ще може викинути, щоб обмежити глобальне потепління до відносно безпечного рівня, скоротився на 74% - з 500 до 130 мільярдів тонн CO₂.
Якщо ми й надалі викидатимемо в атмосферу стільки ж парникових газів, як зараз, то вже через три роки вичерпаємо "допустиму межу", щоб утримати потепління менше ніж на 1,5 градуса. Це - умовна "межа безпеки": якщо її перевищити, наслідки змін клімату стануть набагато серйознішими й менш передбачуваними - частіші катастрофи, посухи, повені, втрати врожаїв тощо
Звіт, у якому взяли участь понад 60 вчених, також фіксує, що планета нагрівається швидше, ніж будь-коли раніше - зі "швидкістю без прецедентів" у 0,27 градуса за десятиліття.
Раніше ми писали про те, що підвищення рівня Світового океану через танення льодовиків призведе до підвищення рівня Чорного моря, через що можуть бути затоплені Вилкове та певні прибережні ділянки.
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