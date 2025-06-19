Ученые бьют тревогу: уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем 100 лет назад

Что показало исследование

Выводы авторов назвали "беспрецедентными", хотя они и не стали неожиданностью, учитывая то, что уровень выбросов парниковых газов в мире остается рекордно высоким.

"Мы наблюдаем четкую и последовательную тенденцию к ухудшению ситуации", - отметил ведущий автор исследования, профессор Пирс Форстер.

Однако темпы роста выбросов начали замедляться. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о приближении их пика.

Повышение уровня моря

Согласно новым данным, с 2019 года уровень моря повышается в среднем на 4,3 мм в год. Это вдвое быстрее, чем в начале ХХ века, когда средний показатель составлял 1,8 мм в год.

Хотя такая динамика и впечатляет, она вполне соответствует научным ожиданиям. Потепление атмосферы вызывает таяние ледников, которые стекают в море, а также расширение объема океанской воды вследствие ее нагрева.

В Великобритании повышение уровня моря создает риски затопления побережья, обвалов скал и разрушения зданий. По оценкам, в течение следующих 50 лет в Англии под угрозой береговой эрозии могут оказаться около 100 тысяч объектов недвижимости.

"Тревожным является то, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, происходит достаточно медленно - а значит, уже сейчас мы обеспечили дальнейший его рост в ближайшие годы и десятилетия", - заявила Д-р Эйми Сленген из Королевского нидерландского института морских исследований NIOZ.

Сейчас Великобритания инвестирует 7,9 миллиарда фунтов стерлингов в защиту от наводнений для усиления устойчивости и защиты тысяч домов, малого бизнеса и критической инфраструктуры от растущих рисков.

Глобальное повышение температуры за последние 2 000 лет (иллюстрация News Sky)

Между тем объем парниковых газов, который человечество еще может выбросить, чтобы ограничить глобальное потепление до относительно безопасного уровня, сократился на 74% - с 500 до 130 миллиардов тонн CO₂.

Если мы и дальше будем выбрасывать в атмосферу столько же парниковых газов, как сейчас, то уже через три года исчерпаем "допустимый предел", чтобы удержать потепление менее чем на 1,5 градуса. Это - условный "предел безопасности": если его превысить, последствия изменений климата станут гораздо более серьезными и менее предсказуемыми - более частые катастрофы, засухи, наводнения, потери урожаев и т.д.

Отчет, в котором приняли участие более 60 ученых, также фиксирует, что планета нагревается быстрее, чем когда-либо прежде - со "скоростью без прецедентов" в 0,27 градуса за десятилетие.