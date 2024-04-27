Вчать дітей "викривленій" історії. Росіяни завезли своїх лекторів до окупованих шкіл

Росіяни привезли на тимчасово окуповані території нових пропагандистів. Їх задача "навчати" школярів історії, яку вигадав Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, інструктори проводять для дітей походи під назвою "нові горизонти" під час яких школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію, й переконують що в Україні нацизм.
При цьому, російські гастролери мають також антизахідну мілітаристську риторику та вербують школярів до вступу в "юнармію".
"Ці заходи не лишаться без покарання як для пропагандистів, так й для адміністрацій шкіл які зганяють на них учнів", - наголосили в центрі.
Нагадаємо, ми писали, що Рух опору та Сили оборони просять українців на окупованих територіях надавати інформацію, яка допомагає знищити ворога та наближає момент звільнення наших територій.
В матеріалі РБК-Україна ми писали, як та куди можна безпечно повідомити про протиправні дії окупантів, а також про їх позиції.
Крім того, ми повідомляли, як себе убезпечити після таких повідомлень.
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