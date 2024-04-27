Вчать дітей "викривленій" історії. Росіяни завезли своїх лекторів до окупованих шкіл

За даними ЦНС, інструктори проводять для дітей походи під назвою "нові горизонти" під час яких школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію, й переконують що в Україні нацизм.

При цьому, російські гастролери мають також антизахідну мілітаристську риторику та вербують школярів до вступу в "юнармію".

"Ці заходи не лишаться без покарання як для пропагандистів, так й для адміністрацій шкіл які зганяють на них учнів", - наголосили в центрі.