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Учат детей "искаженной" истории. Россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы

Фото: россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне привезли на временно оккупированные территории новых пропагандистов. Их задача "обучать" школьников истории, которую придумал Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, инструктора проводят для детей походы под названием "новые горизонты", во время которых школьникам средних классов рассказывают русскую искаженную историю, что в Украине нацизм.

При этом, российские гастролеры имеют также антизападную милитаристскую риторику и вербуют школьников к вступлению в "юнармию".

"Эти меры не останутся без наказания как для пропагандистов, так и для администраций школ, которые сгоняют на них учеников", - отметили в центре.

 

Россиян можно привлечь к ответственности

Напомним, мы писали, что Движение сопротивления и Силы обороны просят украинцев на оккупированных территориях предоставлять информацию, которая помогает уничтожить врага и приближает момент освобождения наших территорий.

В материале РБК-Украина мы писали, как и куда можно безопасно сообщить о противоправных действиях кафиров, а также об их позициях.

Кроме того, мы сообщали, как себя обезопасить после таких сообщений.

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