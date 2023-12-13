Вболівальники повернуться на стадіони. В Україні розробили порядок проведення змагань

Як встановив Кабінет міністрів, спортивні змагання в Україні призупиняються у разі оголошення повітряної тривоги. Головна умова повернення глядачів на трибуни - це наявність укриття чи бомбосховища.

Згідно із порядком проведення спортивних змагань, попередній огляд місця, на якому відбуватимуться змагання, перевірятимуть робочі групи. До них входитимуть представники спортивної федерації, керівництво спортивної споруди, представники ОВА, ДСНС і поліція.

Зокрема, робоча група перевірятиме укриття, де будуть розміщати вболівальників, спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців у разі повітряної тривоги. Сховище повинно знаходитися на відстані не більше ніж 500 метрів від місця проведення заходу. Вболівальники повинні дістатися до укриття за 10 хвилин кроком.

Крім того, на стадіонах та у спортзалах повинні бути розміщенні схеми евакуації, а спортсмени, тренери, судді та інші фахівці зобов'язані проходити інструктаж.

Повернення вболівальників на трибуни

Нагадаємо, у березні Українська асоціація футболу намагалась домогтися повернення на трибуни окремих груп уболівальників. Серед головних аргументів була робота театрів, кінотеатрів і концертних залів.

На початку грудня у Міністерстві молоді та спорту заявили, що уряд погодився дозволити вболівальникам відвідувати змагання. Проте уряд зобов'язав Мінспорту розробити спеціальний поряд проведення змагань в умовах війни.