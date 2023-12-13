RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Болельщики вернутся на стадионы. В Украине разработали порядок проведения соревнований

Фото: в Украине разработали порядок проведения соревнований с болельщиками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Болельщики в Украине смогут вернуться на стадионы. Правительство разработало специальный порядок спортивных соревнований со зрителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

Как установил Кабинет министров, спортивные соревнования в Украине приостанавливаются при объявлении воздушной тревоги. Главное условие возвращения зрителей на трибуны - это наличие укрытия или бомбоубежища.

Согласно порядку проведения спортивных соревнований, предварительный осмотр места, на котором будут проходить соревнования, будут проверять рабочие группы. В них будут входить представители спортивной федерации, руководство спортивного сооружения, представители ОВА, ГСЧС и полиция.

В частности, рабочая группа будет проверять укрытие, где будут размещать болельщиков, спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в случае воздушной тревоги. Укрытие должно находиться на расстоянии не более 500 метров от места проведения мероприятия. Болельщики должны добраться до укрытия за 10 минут шагом.

Кроме того, на стадионах и в спортзалах должны быть размещены схемы эвакуации, а спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты обязаны проходить инструктаж.

Возвращение болельщиков на трибуны

Напомним, в марте Украинская ассоциация футбола пыталась добиться возвращения на трибуны отдельных групп болельщиков. Среди главных аргументов была работа театров, кинотеатров и концертных залов.

В начале декабря в Министерстве молодежи и спорта заявили, что правительство согласилось разрешить болельщикам посещать соревнования. Однако правительство обязало Минспорта разработать специальный ряд проведения соревнований в условиях войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спорта