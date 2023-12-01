Вболівальникам знову дозволять ходити на стадіони: коли буде рішення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, якого цитує пресслужба міністерства.

Міністерство молоді та спорту, спільно з Міністерством внутрішніх справ, безпековими відомствами й обласними військовими адміністраціями працюють над алгоритми, які зроблять спортивні заходи доступними й безпечними для глядачів.

Після погодження усіх деталей й впровадження рішення, міністерство окремо оголосить, коли вболівальники зможуть повернутись на трибуни.

"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів" - зауважив Бідний.