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Вблизи Волновахи ВСУ сбили российский бомбардировщик СУ-34

Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы Украины ликвидировали вражеский самолет. Вблизи Волновахи в Донецкой области был сбит российский истребитель СУ-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"Минус один. Только что, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью этого самолета оккупанты осуществляли бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.

Напомним, что сегодня также стало известно о сбитом вражеском самолете СУ-30 над городом Ирпень в Киевской области.

Кроме того, 1 марта в Харькове украинские военные ликвидировали самолет, который в тот же день цинично обстрелял жилые кварталы в городе.

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Война России против Украины