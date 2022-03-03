RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поблизу Волновахи ЗСУ збили російський бомбардувальник СУ-34

Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили України ліквідували ворожий літак. Поблизу Волновахи в Донецькій області був збитий російський винищувач СУ-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою цього літака окупанти здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

Нагадаємо, що сьогодні також стало відомо про збитий ворожий літак СУ-30 над містом Ірпінь в Київській області.

Крім того, 1 березня у Харкові українські військові ліквідували літак, що того ж дня цинічно обстріляв житлові квартали в місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України