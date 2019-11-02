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Вблизи Владивостока произошел взрыв на танкере, есть погибшие

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 06:57
Вблизи Владивостока произошел взрыв на танкере, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Погибли по меньшей мере три человека

На танкере "Залив Америка" в Находке (Российская Федерация) произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что всего на борту было девять человек. По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В район происшествия отправили два спасательных буксира.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").

Известно, что во время взрыва на судне не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее сообщалось, что российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека.

РБК-Украина писало, что в западной части Уганды произошел взрыв топливного танкера, в результате чего погибли 20 человек.

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