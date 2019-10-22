Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS

Иллюстративное фото (vesma.today)

На борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека

Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

По словам спасательной службы, у судна заглох двигатель. Сообщается, что буксиры находятся в пути.

Напомним, ранее в Калифорнии, у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами, погибли более 30 человек.

Также РБК-Украина писало, что в результате крушения парома в Ираке погибли 85 людей. Как сообщалось, в реке Тигр возле Мосула в Ираке затонул паром. Большинство жертв крушения парома - женщины и дети. Как сообщается, судно, на котором находилось 170 человек, было рассчитано на перевозку 75 человек.

Отметим, 11 января на танкере в Китайском море произошел взрыв. Отмечается, что меры, предпринятые китайскими пожарными судами, не дали желаемых результатов. Поэтому им пришлось удалиться на безопасное расстояние, "чтобы избежать дальнейших аварий".