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Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 10:04
Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS
Иллюстративное фото (vesma.today)

На борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека

Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

По словам спасательной службы, у судна заглох двигатель. Сообщается, что буксиры находятся в пути.

Напомним, ранее в Калифорнии, у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами, погибли более 30 человек.

Также РБК-Украина писало, что в результате крушения парома в Ираке погибли 85 людей. Как сообщалось, в реке Тигр возле Мосула в Ираке затонул паром. Большинство жертв крушения парома - женщины и дети. Как сообщается, судно, на котором находилось 170 человек, было рассчитано на перевозку 75 человек.

Отметим, 11 января на танкере в Китайском море произошел взрыв. Отмечается, что меры, предпринятые китайскими пожарными судами, не дали желаемых результатов. Поэтому им пришлось удалиться на безопасное расстояние, "чтобы избежать дальнейших аварий".

Ранее иранский военный корабль врезался в бетонные волнорезы в порту в Каспийском море, двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

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