Вблизи Верхньоторецкого работал снайпер, ранен военный

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики стреляли вблизи Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

У Авдеевки и дважды вблизи Гнутового противник применил 120 мм минометы.

Неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхньоторецким применяли снайперское оружие.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Майорская российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров. Близ населенных пунктов Сизые и Купить вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.



"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили", - говорится в сообщении.



С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что вблизи Верхньоторецького на Донбассе снайпер ранил украинского военного.