Біля Верхньоторецького працював снайпер, поранений військовий

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Поранений один військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли поблизу Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді та з настанням темряви – із артилерійських систем калібру 122 мм, використавши 32 артилерійських снаряди.

Біля Авдіївки та двічі поблизу Гнутового противник задіяв 120 мм міномети.

Неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.

Неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82 мм мінометів.



"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 23 травня наші воїни знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили", - йдеться в повідомленні.



Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що поблизу Верхньоторецького на Донбасі снайпер поранив українського військового.