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Вблизи столицы Исландии произошло извержение вулкана

Фото: вблизи столицы Исландии произошло извержение вулкана (twitter.com/ragnaraxelsson1)
Автор: Елизавета Драбкина

На горе, всего в 25 км от столицы Исландии Рейкьявика, произошло извержение вулкана после нескольких дней роста активности землетрясений в этом районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Изображения и прямые трансляции местных информационных агентств показали лаву и дым, извергающиеся из трещины в земле на склоне горы Фаградальсфьядль, извержение которой в прошлом году продолжалось 6 месяцев.

Отмечается, что туристы и жители должны избегать этого района из-за ядовитых газов, хотя непосредственного риска повреждения критической инфраструктуры нет.

Был объявлен "красный код", чтобы запретить полеты самолетов над местом, хотя вертолеты были направлены для осмотра ситуации.

Если будет подтверждено, что ситуация подобна трещинам, которые наблюдались в прошлом году, авиационная тревога, вероятно, будет снижена до оранжевого уровня, который сигнализирует о меньшей опасности.

"Пока не было сбоев в полетах в Исландию и из Исландии, а международные коридоры полетов остаются открытыми", - говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, недавно на острове Кюсю, который находится на западе Японии, произошло извержение вулкана Сакурадзима.

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