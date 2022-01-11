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Вблизи побережья Кипра произошло сильное землетрясение

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Кипр, Вторник 11 января 2022 08:15
Вблизи побережья Кипра произошло сильное землетрясение Фото: вблизи побережья Кипра произошло сильное землетрясение (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Средиземном море у берегов Кипра зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03:07.

В частности, эпицентр землетрясения находился в море к юго-западу от острова, в 159 км от Лимасола, второго по величине города страны, и в 57 км от населенного пункта Пейя, а очаг залегал на глубине 51 км.

Так, колебания земной коры вследствие кипрского землетрясения ощутили и жители других регионов. После землетрясения, произошедшего у берегов Кипра, подземные толчки дошли до юга Турции, Израиля, островов Крит и Родос и в Египет.

Сейчас информации о возможных пострадавших и нанесенном ущербе нет.

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