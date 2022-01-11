Поблизу узбережжя Кіпру стався сильний землетрус

За інформацією сейсмологів, землетрус стався о 03:07.

Зокрема, епіцентр землетрусу знаходився в морі на північний захід від острова, за 159 км від Лімасола, другого за величиною міста країни, і за 57 км від населеного пункту Пейя, а вогнище залягало на глибині 51 км.

Так, коливання земної кори внаслідок кіпрського землетрусу відчули і мешканці інших регіонів. Після землетрусу, що стався біля берегів Кіпру, підземні поштовхи дійшли до півдня Туреччини, Ізраїлю, островів Крит і Родос і до Єгипту.

Наразі інформації про можливих постраждалих та завдані збитки немає.