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Поблизу Новотошківського двоє військових підірвались на міні

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 07:18
Поблизу Новотошківського двоє військових підірвались на міні
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Їхній стан стабільний

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Постраждали двоє військових.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що поранення військовослужбовці отримали під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське в результаті розриву міни. Постраждалим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Загалом на Донбасі бойовики продовжили викоиристовувати міномети заборонених калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли у п'ятницю фіксували поблизу Кримського, Шумів, Оріхового, Хутора Вільного, Славного. Українські військові стріляли у відповідь.

З початку поточної доби російські збройні формування поблизу Авдіївки відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що Збройні формування Російської Федерації на Донеччині обстріляли житлові будинки мирного населення Авдіївки.

РБК-Україна писало, що моніторингова місія ОБСЄ в період з 1 по 14 червня на окупованій території Донбасі вперше зафіксувала понад 870 протитанкових мін в полях.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
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