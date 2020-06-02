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Вблизи Марьинки работал снайпер, ранен военный

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 16:32
Вблизи Марьинки работал снайпер, ранен военный
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Военному оказали медпомощь и эвакуировали в госпиталь

Сегодня, 2 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Инцидент произошел вблизи Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что военному быстро оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в госпиталь.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 1 июня боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, в мае потери боевиков составили 143 человека убитыми и ранеными.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ДонбассООС
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