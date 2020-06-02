Поблизу Мар'їнки працював снайпер, поранено військового

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Військовому надали медичну допомогу та евакуювали в госпіталь

Сьогодні, 2 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Інцидент стався поблизу Мар'їнки.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що військовому швидко надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в госпіталь.

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 1 червня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Крім того, у травні втрати бойовиків склали 143 людини убитими і пораненими.

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Автор: Лера Полищук